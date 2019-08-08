Erkek hemşire, intihar etti
1 saat önce
AĞRI'da, Patnos İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan erkek hemşire Çetin A. (28), koluna sıvı enjekte ederek intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:57 Kaynak: DHA
AĞRI'da, Patnos
İlçe Devlet Hastanesi
Acil Servisi'nde çalışan erkek hemşire Çetin A. (28), koluna sıvı enjekte ederek intihar etti. Çetin A.'nın kullandığı sıvının yapılan otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.
Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Patnos Devlet Hastanesi çalışanları, meslektaşları Çetin A.'nın iş yerine gelmemesi üzerine meraklanıp, yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde erkek hemşire Çetin A.'nın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çetin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ve cansız bedenin üzerinde yapılan incelemede Çetin A.'nın kahvaltı yaptıktan sonra koluna iğneyle sıvı enjekte ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.
Çetin A.'nın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki savcılık incelemesi sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Çetin A.'nın kullandığı sıvının yapılan otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.
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