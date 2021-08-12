Üye Girişi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi - Son Dakika

Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi

12.08.2021 09:40

Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi -81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi Toplumda genellikle 'erkek işi' olarak lanse edilen elektrik arıza onarım ve bakım işini yapan Edanur Doğan, mesleğini 80 erkekten oluşan ekiple birlikte severek yapıyor.

Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi

-81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi

ERZURUM - Toplumda genellikle 'erkek işi' olarak lanse edilen elektrik arıza onarım ve bakım işini yapan Edanur Doğan, mesleğini 80 erkekten oluşan ekiple birlikte severek yapıyor. Gerektiğinde metrelerce yükseklikteki Yüksek Gerilim Hattına tırmanan Doğan'ın cesaretli halleri ise dikkat çekiyor.

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketindeçalışan Elektrik- Elektronik Mühendisi Edanur Doğan, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı meslekte bir kadın olarak onarım ve bakımların sorumluluğunu üstleniyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olan Edanur Doğan, yaklaşık 6 yıldır Aras EDAŞ bünyesinde bulunan elektrik arıza bakım ve onarım biriminde görev alıyor.

" 80 erkekle birlikte çalışıyor"

81 kişilik arıza bakım ekibinde tek kadın personel olan Doğan, mesleğini büyük bir cesaretle yapıyor. Mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşa hizmet hususunu öncelik gören Doğan, gerektiğinde arıza tespiti için Yüksek Gerilim Hattına tırmanmaktan geri durmayarak, toplumda oluşan 'erkek işi' algısını da yok etmeyi hedefliyor.

" Görenler garipsedi ama biz önyargıları yıktık"

Doğan, sahada bir kadını görenlerin önce garipsediğini fakat zamanla ön yargıların yıkıldığını ifade ederek" Vatandaşa hizmet etmek amacıyla sürekli sahadayız. Bir kadın olarak zor bir meslek, ama bunu yaptığım için çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum ve diğer kadın arkadaşlarıma öncü olmak istiyorum. Benim çalıştığım birimde şuan 80 tane erkek personelimiz bulunuyor. Ben bu durumdan mutluyum. Aramızda ki ilişki çok resmi veya samimi değil. Ama ikili ilişkilerimiz onlarla çok iyi durumda. Her gittiğimiz yerde bir kadın sahada çalışıyor diyerek garipsediler. Biz o önyargıları yıktık. Bir erkeğin yaptığını bir kadında yapabilirmiş. Kadın erkek eşit olmalı. Hatta daha iyi yapacağını düşünüyorum. Bir meslek grubunu kadın ve erkek diye ayırmayalım. Herkesten destek istiyorum" dedi.

" Amacımız kesintisiz enerji sağlamak"

Amaçlarının vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak olduğunu kaydeden Doğan," Bizim amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak. Şuanda bulunduğumuz yerde bir çift devre hattımız bulunuyor. Konaklıya giden hattımızın birinde sıkıntımız var. Ama alternatif ring hatlarımız olduğu için vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmıyoruz. Onlara diğer hat üzerinden enerjimizi verdik. Arızalı olan kablomuzun onarımını şuanda yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Enerji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık 10:20 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık 09:56 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı 09:12 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! 08:47 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Erdoğan'dan 08:19 Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü 08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi

Son Dakika Haberleri
10:23 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
10:19 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık
10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi
09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın
09:55 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
09:27 Taliban, Afganistan'daki ilerleyişine devam ediyor! Başkent Kabil'e 150 km uzaklıktaki Gazni şehrini ele geçirdi
09:11 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
09:07 Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
08:46 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!
08:31 Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu         
10:14
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok         
09:42
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın         
08:29
18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
08:17
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 10:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkek işi algısını yıktı: Arızalara kadın eli değdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement