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Siparişlere kadın eli - Son Dakika

Siparişlere kadın eli

08.08.2021 10:35

Siparişlere kadın eli Kadın kuryeler taktir topluyor Makyajlarını yapıp siparişlerini dağıtıyorlar Eskişehir'de, toplumda 'erkek işi' olarak lanse edilen kuryeliği zevkle yapan kadınlar siparişlerini götürdükleri müşterilerinden ve trafikteki sürücülerden olumlu tepkiler alıyor.

Siparişlere kadın eli

Kadın kuryeler taktir topluyor

Makyajlarını yapıp siparişlerini dağıtıyorlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, toplumda 'erkek işi' olarak lanse edilen kuryeliği zevkle yapan kadınlar siparişlerini götürdükleri müşterilerinden ve trafikteki sürücülerden olumlu tepkiler alıyor.

Eskişehir'in işlek caddelerinde siparişleri sahiplerine teslim etmek için motor kullanan kadın kuryeler, takdirleri topluyor. Genellikle erkeklerin yaptığı için 'erkek işi' olarak anılan kuryeliği hiç zorlanmadan yapan Fatma Sevim Korkmaz, Tuğba Aldemir ve Tuğba Kocaoğlu trafikte her gün paralarını kazanmak için sürmekten zevk aldıkları motorlarla mesai yapıyorlar. Her gün motorlarına binen kuryeler, gün boyunca siparişleri zamanında teslim etmek için çalışıyor.

"Şaşırıp olumlu tepkiler veriyorlar"

Erkek arkadaşından özenerek başladığı kuryelikle alakalı düşüncelerini aktaran Fatma Sevim Korkmaz, motor kullanmayı çok sevdiğini ondan dolayı da bu işi tercih ettiğini dile getirdi. Çalışırken insanların tepkisinden de bahseden Fatma Sevim Korkmaz, "Motor kullanmayı çok seviyorum. Erkek arkadaşımda kuryelik yapıyor, ben de ondan görerek başladım. Herkes çok şaşırıyor beklenmedik bir şeymiş gibi karşılanıyor. Ama sipariş götürdüğüm müşteriler kapısına gittiğimde seviniyor. Trafikte daha bir zorluk yaşamadım. Söylediğim gibi herkes şaşırıyor ama olumlu tepkiler veriyorlar. Bu işte beni zorlayan bir kısım yok açıkçası. Motor kullanmayı sevdiğim için sevdiğim işi yapmış oluyorum. Kesinlikle erkek işi olarak algılanmamalı, cinsiyeti yok bu işin. Motor kullanmayı seven herkes yapabilir" diyerek duygularını aktardı.

"Bu işten sonra masa başı iş dahi yapamam"

Başka bir kurye olan Tuğba Aldemir ise meslekle alakalı sanıldığının aksine hiç zorluk yaşamadığını ifade etti. Kadın kuryelerin artmasıyla mesleğin saygınlığının arttığını dile getiren Aldemir, "Kuryelik yapıyorum. Bu işe mart ayında başladım. 5 yıl önce de yapmıştım yine bu işi. Öyle çok zorluk yaşamıyorum, ben işimi seviyorum. Karışanımız olmuyor gayet rahat bir iş. İnsanlar gördüklerinde baya güzel tepkiler veriyorlar, seviniyorlar. Kadınların her işte oluşuna seviniyorlar. İşimiz gayet güzel, hani diğer işlerde çalışmaktansa kurye olmak daha iyi. Kadınlarda bu işte olduğu için iş biraz daha kurumsal olmaya başladı, herkes tarafından daha saygı duyulmaya başlandı. Bu iş erkek işi değil bana göre. Erkeğin yaptığı her işi yapabiliriz kadınlar olarak. Yaptığımız iş aynı, aynı poşeti alıp aynı kata çıkarıyoruz. Ben ilerleyebildiğim kadar bu işte ilerlemek istiyorum. Bir de bu işe alıştığım için başka iş yapamam, mesela masa başı iş olmaz ya da örneğin bir lokanta da bir firmada çalışmam" dedi.

"Kadınlara bu işi tavsiye ediyorum"

Eşi gibi kuryelik yapan Tuğba Kocaoğlu ise mesleği çok sevdiğini dile getirerek, olumlu tepkilerin yanı sıra karşılaştıkları zor durumlarla değindi. Motosiklet kullanmayı ve alışmayı seven herkesi kuryelik yapmaya beklediğini ifade eden Kocaoğlu, "İşimi ve motor kullanmayı seviyorum. Normalde mesleğim bu değil. İki üniversite mezunuyum. Ticaret için okudum iki üniversiteyi de ama moto kuryelikte de çok mutluyum. Yani bu işin hiçbir zorluğu yok, bence motorla trafikte olmayı seven ve ayakları üzerinde duran bütün kadınlara bu işi tavsiye ediyorum. Bu iş kesinlikle erkek işi değil böyle bir algı var. 'Motorla kadın çalışır mı, trafikte motorla kadın gezer mi' diye bir algı var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ehliyeti olan, motoru ve bu işi seven bu işi yapmak isteyen tüm kadınları Jet Kurye derneğine bekliyoruz. Kapımız her zaman açık, bütün kadınlara istihdam sağlayabilecek kadar işimiz mevcut. Hiçbir şeyden eksik kalmıyorum. Güzellik salonuna da gidiyorum, kuaföre de gidiyorum alışverişe de çıkıyorum ve çok şükür elhamdülillah güzel paralar kazanıyoruz. Bizim sermayemiz canımız, motor araç gibi değil, aracın bir kaportası ama motorda kaporta sensin. Bazen trafikte bize yaklaşıp fotoğraf ya da görüntü çekiyorlar. Bunu yapmasınlar, çünkü bir anlık dalgınlık bizim canımıza mal olabilir. Takdir görüyoruz, paketlerini götürdüğümüzde, 'ne kadar güzel kadın kurye misiniz' dedikleri çok oluyor. Trafikte de kadın erkek ayırmadan motorları fark etsinler. Virajlar, ara sokaklarda dikkatli olsunlar. Motorların da bir araç olduğunu unutmasınlar" uyarılarında bulundu.

Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli
Siparişlere kadın eli

Eskişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siparişlere kadın eli - Son Dakika


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