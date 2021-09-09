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"Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor - Son Dakika

"Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

09.09.2021 12:12

Gaziantep'te yaşayan Nurgül Türkmen, 10 yıl önce başladığı sedefçilik mesleği ile toplumda var olan tüm yargıları kırıyor. Türkmen, kendisine "Bu erkek mesleği sen yapamazsın" diyenlere inat açtığı dükkanından yurt dışına ihracat yaparak geçimini sağlıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor. 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri ABD, Kuzey Irak ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı

"EŞİMDEN ESİNLENDİM"

Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, "Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti 'ben neden yapmayayım' dedim. Sonra İŞKUR'un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım" dedi.

Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı

"YAPAMAZSIN" DİYENLERE ALDIRMADI

Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, "Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, 'bana yapamazsın bu erkek mesleği' dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı

"BİRÇOK ÜLKEYE ÜRÜNLERİMİ İHRAÇ EDİYORUM"

Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, "Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika'ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Erkek işi diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
Erkek işi diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
Erkek işi diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
Erkek işi diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkmen, Arap, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Erkek işi' diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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