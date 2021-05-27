Erkek Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da kampa girdi

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Avrupa şampiyonasına hazırlanan Erkek Judo Ümit Milli Takımı, TOHM'daki sporcularla beraber çalışmalarına başladı.

Milli takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ile sporcular 16 Haziran'a kadar Samsun'da kamp yapacak.

Zayimoğlu, yaptığı açıklamada, 55 kişilik kamp kadrosu ile 17-19 Ağustos'ta Letonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa şampiyonası öncesinde haziran ve temmuz aylarında iki Avrupa kupasına da katılacaklarını belirten Zayimoğlu, şunları kaydetti:

"Kalan bu kısa sürede, 2 hazırlık turnuvasına katılacağız. İlk olarak haziran ayında Hırvatistan'da sonra temmuz ayında Romanya'da yapılacak Avrupa kupasına katılacağız. Daha sonra, ağustos ayında Letonya'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılacağız. Bu kampta bu şampiyonaların kadroları seçilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu'na, federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, pandemi dönemi süresince gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."