Erkek kimlikli Elif Naz bebek, ölümün kıyısında yardım bekliyor - Son Dakika

Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldiği özel hastanenin yanlış doğum raporu hazırlaması sonrası erkek kimliği çıkarılan Elif Naz bebek, ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım bekliyor.

Kalbinde delik bulunan, solunumundaki sıkıntı nedeniyle nefes almakta zorluk çeken, ayak parmakları birleşik olan ve beyin hasarı olduğu söylenen Elif Naz bebeğin tedavisine hiçbir hastane yanaşmıyor.

Gaziantep'te, yaklaşık 25 gün önce özel bir hastanede doğan ve hastanenin yanlış doğum raporu hazırlaması sonrası Miraç Eymen ismiyle çıkarılan erkek kimliğiyle gündeme gelen Elif Naz bebek, ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Kalbinde delik bulunan, solunumundaki sıkıntı nedeniyle nefes almakta zorluk çeken, ayak parmakları birleşik olan ve beyin hasarı olduğu söylenen Elif Naz bebek, doğumun gerçekleştiği özel hastanede kuvözde tutuluyor. Doğumu gerçekleştiren ve halen tedavisinin devam ettiği hastane şartlarının yetersiz olduğunu belirten baba Mehmet İnal ile anne Fatma İnal, bebeklerini tedavi ettirmek için Gaziantep'teki bütün hastanelere başvurduklarını ama hiçbir hastanenin tedaviyi kabul etmediğini söyledi. Bebeklerinin durumunun kritik olduğunu vurgulayan anne ve baba, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

"ÇOCUĞUN ERKEK DEDİLER, KIZ ÇIKTI"

Günlerdir hastane hastane gezdiğini ve bebeklerinin tedavisini hiçbir hastanenin kabul etmediğini söyleyen baba Mehmet İnal, "Bundan 24 gün önce özel bir hastanede çocuğumuz doğdu. Doğumdan önce çocuğunuz erkek dediler. Doğum yaşandı, elimize bir rapor verdiler ve yine çocuğunuz erkek dediler. Raporda da öyle yazıyordu zaten. Tabi bu süreçte çocuk, sağlık sorunlarıyla dünyaya geldiği için bize göstermeden kuvöze aldılar. Sonrasında biz de elimize tutuşturulan raporla çocuğumuza erkek kimliği çıkardık ve Miraç Eymen ismini koyduk. Kimliği çıkardıktan sonra hastaneye tekrar geldik ve bize, 'sizin çocuğunuz kız, neden erkek kimliği çıkardınız' dediler. Biz daha bu sıkıntıyla uğraşırken doktor bize bebeğin çok ciddi sağlık sorunları olduğunu söyledi" dedi.

"HİÇBİR HASTANE BİZİ KABUL ETMİYOR"

Bebeğini doğar doğmaz çok talihsizlik ve ihmal yaşadığını iddia eden baba, "Doktor bize çocuğumuzun solunumunda sıkıntı olduğunu, kalbinin delik olduğunu, ayak parmaklarının birleşik olduğunu ve beyninde hasar bulunduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine konu üzerine Gaziantep'te yetkin olan pek çok hastaneye, daha doğru kentteki tüm hastanelere başvurduk ama hiçbir hastane bizi kabul etmedi. Sorduğumuz her hastane bize kuvözde yer yok diyor" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP'TE BEBEK ÖLÜMLERİ BU YÜZDEN YÜKSEK"

Kentte hiçbir hastanenin kendilerini kabul etmediğini aktaran bana İnal, "Yani koca şehirde bu çocuğu tedavi edebilecek bir tane bile hastane yok mu? Gaziantep, Türkiye'de bebek ölümlerinin en çok yaşandığı şehir ve acaba bunun sebebi bu gibi durumlar olabilir mi? Yani ben bunları söylemek istiyorum. Neden hiçbir hastane bu bebeği kabul etmiyor. Bir baba olarak çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Yetkililere, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerine sesleniyorum. Bize yardım etsinler, sadece bebeğimizi tedavi edecek bir doktor, bir hastane arıyoruz" şeklinde konuştu.

"24 GÜNDÜR BEBEĞİMİ KUCAĞIMA ALAMADIM"

Yaklaşık 24 gün önce dünyaya gelen bebeğini bir kez bile kucağına alamadığını söyleyerek göz yaşlarına boğulan talihsiz anne Fatma İnal, bebeğinin dünyaya gelir gelmez önce kimlik sıkıntısı, sonra da sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Gözyaşları içinde hayırsever vatandaşlara seslenen anne, "Bebeğimin tedavisi için yardım bekliyoruz. Bebeğimi şuan bulunduğu hastaneden başka bir hastaneye götürüp tedavi ettirmek istiyoruz. Kalbinde, solunumunda ve beyninde sorun var. Ben bir anne olarak çok üzülüyorum, 24 gündür bebeğimi kucağıma bile alamadım. Yetkililere sesleniyorum bize yardım etsinler. Ben çocuğumu kucağıma almak istiyorum" diye konuştu.

( Said Vakkas Yağcı/İHA)