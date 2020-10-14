Erkek kuaförü dükkanına kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Esenyurt'ta motorlu iki kişi, erkek kuaförüne kurşun yağdırdı. Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi camında 7 tane kurşun izini görünce şok oldu. İş yerine saldıran şüphelilerin sokağa geliş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi gecesi saat 01: 00 sıralarında Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. Motosikletli iki kişi, mahalle içinde bulunan bir erkek kuaförünü kurşunlayarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi Mithat A. camda kurşun izlerini görünce şok oldu. İş yeri sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede, erkek kuaförünün camına 7 el merminin isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Motosikletli saldırganlar güvenlik kamerasında

Motosikletli iki saldırgan iş yerinin bulunduğu sokağa girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera yansıyan görüntülerde sokağa giren kasklı iki şahıs, dükkanın önüne geldiği görülüyor. Motordan bir kişinin inerek iş yerini kurşunladığı daha sonra tekrar motora binerek şahısların uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL