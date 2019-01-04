Erkek Kuaföründe Tıraş Oldum !! (Korkunç Şaka)
46 dakika önce
Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek...
Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek berberinde eğlenceli birgün geçirdik erkek ve kadın kuaförü olan igon kuafördeydim SİZİ SEVİYORUMM !!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: Youtube
Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı
Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü