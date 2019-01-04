Son Dakika Haberleri: Erkek Kuaföründe Tıraş Oldum !! (Korkunç Şaka)

Erkek Kuaföründe Tıraş Oldum !! (Korkunç Şaka)

46 dakika önce

Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek...

Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek berberinde eğlenceli birgün geçirdik erkek ve kadın kuaförü olan igon kuafördeydim SİZİ SEVİYORUMM !!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: Youtube

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