Erkek Kuaföründe Tıraş Oldum !! (Korkunç Şaka)

Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek...

Selam canlar bugün yine hayatımda bir ilki denedim ilk kez (defa) erkek kuaföründe (berberinde) tıraş oldum saçımı kestirdim daha birçok şey ve bana efsane bir şaka yapıldı çok korktum saçlarımı kazıyordu nerdeyse: D ahhaha umarım beğenmişsinizdir erkekleride anlamış oldum erkek berberinde eğlenceli birgün geçirdik erkek ve kadın kuaförü olan igon kuafördeydim SİZİ SEVİYORUMM !!

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor

Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü