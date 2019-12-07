Erkek kuaförüne kadın eli değdi

18 yıldır kadın kuaför salonu olan Uşaklı Melda Hoşgören, bir süredir anlaşmalı olduğu erkek kuaföründe de çalışıyor. Burada erkeklere de hizmet veren Hoşgören, ilerde hayali olan hem erkeklere hem de kadınlara hizmet verebileceği kendisine ait bir salon açmak istiyor.



Uşak'ta 18 yıldır kadın kuaförlüğü yapan 40 yaşındaki Melda Hoşgören bu alanda kendini geliştirdikten sonra bir erkek kuaförle anlaşma yaparak orada erkeklere de hizmet vermeye başladı. Uşak'ta ender rastlanan bu işe başladıktan kısa bir süre sonra erkek müşterileri git gide çoğalan Melda Hoşgören erkek kuaförlerinin yaptığı pek çok işi yapabiliyor. Saç-sakal tıraşı, kaş alımları, saç bakımları ve manikür-pedikür gibi işlemleri gerçekleştiren Hoşgören, erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini belirtti. Çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Hoşgören, ilerde kadın ve erkeklere hizmet verebileceği bir salon açmak istediğini kaydetti.



Öte yandan Hoşgören'in aldığı pek çok ödülü ve ustalık belgeleri de bulunuyor.



Erkek meslektaşları kadar iddialı



Mesleğini severek yaptığını ve kadın-erkek gibi bir ayrımın bu alanda olmaması gerektiğini belirten Melda Hoşgören, "Kuaförlüğe girişim 25-26 yıl, 18 yıldır da kendi salonumu işletiyorum. Bir süredir de bay-bayan çalışıyorum. Erkek kuaförlerin işletme gereği öğrendikleri şeyler biz bayanlara göre daha az ve zayıf. Manikür-pedikür, kaş alımı, saç bakımı, boya vs. gibi bizlerde daha fazla işlem olduğu için erkeklerde bu biraz daha zayıf kalıyor. Ben de bu eksiği kapatmak istedim ve bu yola çıktım. Erkeklere kaş alımı, keratin yüklemesi, boya yapıyorum. Artık günümüzde erkekler genelde uzun saçlı olduğu için kesim, fön yapıyorum. Onları tıraş edebiliyorum. Manikür-pedikür işlemlerimiz var, batık alımı işlemlerimiz var. Çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Çok iyi yaptığımı söylediler. Çünkü zaten uzman olduğum bir alan. Herkes takdir etti. İleride bay-bayan bir salon açma gibi bir düşüncem var" diye konuştu.



"Kadınlar daha özenli"



İşlemlerini yaklaşık 1 senedir kadın kuaförüne yaptırdığını ve bundan memnuniyet duyduğunu bildiren İlkin Zerbeliyev, "Melda Hanım'ı arkadaşlarımızın tavsiyesiyle beğendim. Ben de gittim, çok beğendim. Kendisinin devamlı müşterisiyim. Yaklaşık 1 senedir sürekli onun yanına gidiyorum. Melda Hanım'a saçlarımın bakımını yaptırıyorum, kaşlarımı yaptırıyorum, gerektiğinde sakallarımı kestiriyorum. Kadınlar bu konuda daha özenli oluyor o yüzden tercih ettim" şeklinde konuştu. - UŞAK