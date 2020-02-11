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Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma
6 saat önce
Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor. Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor.
Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor.
Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor. Ancak araştırmacıların yayınladığı rapor, bu özelliklerden çok erkek kuşun bilişsel yeteneklerinin diğerlerini etkilediğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30
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