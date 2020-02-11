Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma - Son Dakika Dünya

Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma

6 saat önce

Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor. Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor.

Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma, System.String[]

Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor.


Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor. Ancak araştırmacıların yayınladığı rapor, bu özelliklerden çok erkek kuşun bilişsel yeteneklerinin diğerlerini etkilediğini gösteriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]