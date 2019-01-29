Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı Kampa Girdi

Erkek Milli Boks Takımı Kampa Girdi

2 saat önce

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı.

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 60 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen turnuvanın ardından çalışmalara birkaç gün ara verdiklerini söyledi.

İlk etap kampında 36 sporcunun yer aldığını belirten Nunez, çalışmaların ikinci etabına ise 60 sporcunun katıldığına işaret etti.

Bu yıl ilk ciddi şampiyonanın, mart ayında Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası olduğuna dikkati çeken Nunez, "Buraya gelen sporcularımız kaliteli. Bu kampı daha çok Rusya'da yapılacak şampiyona için düzenledik. Her sıklette 4-5 alternatifimiz var." diye konuştu.

Türk boksörlerin yetenekli olduğunu dile getiren Nunez, "Kolay kolay hiçbir ülke federasyonu bir kampta bu kadar sporcuyu bir araya getiremez. Federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Kastamonu, Spor
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