Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da Kampa Girdi

Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da Kampa Girdi

30 dakika önce

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı.

Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da Kampa Girdi, System.String[]
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlandıklarını belirtti.

Milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Daştan, "Avrupa Oyunları öncesinde buradaki 20 boksörden iki takım oluşturacağız. Bunlardan bir grup Avusturya'daki müsabakaya diğer grup ise Sırbistan'daki organizasyona katılacak." dedi.

Sporcuların performanslarından memnun olduklarını vurgulayan Daştan, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kastamonu'da çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Sporcular psikolojik açıdan çok iyiler. Güç, kuvvet dayanıklılık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asıl hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Fakat önümüzde Avrupa Oyunları var. Avrupa Oyunları'ndan sonra Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlara vize almamız gerekiyor. Bize bu fırsatı veren başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:31 Kaynak: AA

Kastamonu, Spor
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