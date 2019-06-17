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Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu kampını tamamladı

1 saat önce

Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'daki kampını tamamladı.

Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu kampını tamamladı, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'daki kampını tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 30 sporcu katıldı. Bu sporcuların içerisinden seçilen 8 boksör, Belarus'ta düzenlenecek şampiyonada ter dökecek.
Milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.
Şampiyona öncesinde turnuvalara katıldıklarını hatırlatan Nunez, "Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'in bizlere büyük destekleri var. Bu turnuvalar sayesinde takımımızın eksikliklerini gördük. Başarılı olmak için kampta elimizden geleni yaptık. Bu çok ciddi bir turnuva. Başarılı sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Milli takım yarın 8 sporcu ve 3 antrenörle Minsk'e gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Kastamonu, Spor
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