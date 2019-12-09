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Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları için Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu, Balkan Boks Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti.

Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları için Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu, Balkan Boks Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 24 sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sporculardan 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Birol Aygün, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Muhammet Aydın hazırlıklarını tamamlayarak Balkan Şampiyonası'nın düzenleneceği Antalya'nın Kemer ilçesine hareket etti.

Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 16 sporcuyla devam ettiklerini belirtti.

Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Kalkan, "Bu şampiyonaya kadar biz burada hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." dedi.

Sporcuların performanslarından memnun olduğunu ifade eden Kalkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne kadar hazırlıklarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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