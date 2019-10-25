Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı'nın kampı başladı
Son Dakika Spor Erkek Milli Boks Takımı'nın kampı başladı

Erkek Milli Boks Takımı'nın kampı başladı

1 saat önce

Erkek Milli Boks Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Erkek Milli Boks Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 16 sporcu katılıyor.

Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bir bölümünün de Antalya'da kamp yaptığını belirtti.

Olimpiyat elemelerinin martta Londra'da, mayısta da Paris'te yapılacağını ifade eden Kalkan, "Bu elemelere hazırlanıyoruz. Amacımız olimpiyat elemelerinde sporcularımızı olimpiyat kadrosuna sokup madalya almak." dedi.

Kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, "Teknik ve taktik çalışmalar da yapıyoruz. İlerleyen günlerde Antalya'daki takımımız da buraya gelecek. Takımlar birleşecek. Birlikte çalışacağız. Olimpiyat elemelerine kadar kamplarımız devam edecek." diye konuştu.

Kalkan, kampa 10 Kasım'da ara vereceklerini kaydetti.

Erkek Milli Boks Takımı'nın kampı başladı

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yanında çalıştırdığı çırağı istismar suçundan yargılanan kahvehane sahibi, tahliye oldu
Fatih Terim, Vedat Muriqi'e A Milli Takım forması giydirmedi Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak Los Angeles Clippers şov sürüyor! Önce Lakers şimdi Golden State

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:28:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı'nın kampı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]