Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
Son Dakika Spor Haber

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

1 saat önce

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 8 sporcu katılıyor.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok kısa bir zaman kaldığını hatırlattı.

Kampı son hazırlıkları yapmak için düzenlediklerini anlatan Nunez, "Artık son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bir hafta sonra maçımız var. Şampiyonaya 8 sıklette katılacağız. Gayet güzel hazırlandık. Bütün maçlara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. " diye konuştu.

Asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirten Nunez, federasyonun kendilerine her türlü imkanı sağladığını dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'ndaki maçların sert geçeceğini vurgulayan Nunez, "Madalya almak istiyoruz. Tecrübeye ihtiyacımız var. Böyle maçlara gittikçe daha çok tecrübe kazanıyoruz. Olimpiyatlara kadar gelişmiş, daha da iyi forma girmiş bir takım olacağız. Olimpiyat elemelerine kadar birçok maçımız olacak." diye konuştu.

Nunez, kampı 5 Eylül'de tamamlayarak Rusya'ya hareket edeceklerini kaydetti.

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:50:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]