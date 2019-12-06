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Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

6 saat önce

Erkek Milli Boks Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı, System.String[]

Erkek Milli Boks Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 24 sporcu katılıyor.

Mili takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin gelecek yıl mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 10-15 Aralık'ta düzenlenecek Balkan Boks Şampiyonası'na da katılacaklarını aktaran Dumlupınar, "Balkan Şampiyonası yaklaşık 30 yıldır yapılmıyordu. 30 yılın ardından Türkiye'de yapılacak. Bu açıdan önemli.Sporcuların buradaki performansı bize yön tayin edecek." dedi.

Şampiyonaya 8 sporcuyla katılacaklarını, 16 sporcunun ise kampa devam edeceğini dile getiren Dumlupınar, şunları söyledi:

"Londra'da alabildiğimiz kadar fazla kota almak istiyoruz. Londra'daki elemelere sadece Avrupa ülkeleri katılıyor. İkinci bir kota elemesi ise mayısta Paris'te ancak buna dünya genelinden katılım olacak. Daha önceki olimpiyatlara 6 sporcuyla katılmıştık. En azından onu egale etmek istiyoruz. Önümüzde 3-4 aylık bir süreç var. Şu anda teknik taktik yoğunlukta çalışıyoruz."

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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