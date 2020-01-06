Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Erkek Milli Boks Takımı, İstanbul'da 14-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 26 sporcu katılıyor.

Mili takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri olduğunu belirtti.

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın olimpiyat elemeleri öncesinde yapılacak son turnuva olduğuna işaret eden Dumlupınar, "Boksörlerimizi bu turnuvada analiz edip son hazırlıklarımızı yapacağız. Ahmet Cömert Boks Turnuvası Avrupa'da önerilen ve ilgi duyulan bir turnuva. Onun için bu turnuva bizim için önemli." diye konuştu.

Olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini aktaran Dumlupınar, daha önce dünya şampiyonalarında da olimpiyat vizesi verildiğini hatırlattı.

Dumlupınar, "Elemelere Dünya Şampiyonası'nda vize alamamış sporcular katılıyordu. Şimdi bu durum ortadan kalktı, direkt olarak elemeler var. Elemelerde henüz hiçbir sporcu vize almadı. Vize maçlarında müthiş derecede zorlu rakipler var. Amacımız ilk önce Londra'da vize almak. Londra ve Paris'te vizeleri alarak olimpiyatlara katılmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seyfullah Dumlupınar, turnuvanın ardından kampın devam edeceğini kaydetti.