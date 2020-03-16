Erkek öğrenci yurdunun çatısı yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde tek katlı özel erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Okulların tatil olması nedeniyle yurtta öğrencinin bulunmadığı belirtildi.

Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde, üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı özel erkek öğrenci yurdunun çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurdun çatısındaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çatıda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.