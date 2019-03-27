Son Dakika Haberleri: Erkek Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 30 Yıl Hapis

Erkek Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 30 Yıl Hapis

1 saat önce

İZMİT'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni Ahmet E. (39), tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erkek Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 30 Yıl Hapis, System.String[]
İZMİT'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni Ahmet E. (39), tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında İzmit'te özel sağlık meslek lisesinde eğitim gören Y.Ö., 3 yıl boyunca özel ders aldığı matematik öğretmeni Ahmet E.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Şikayet üzerine, Kartepe ilçesinde oturan matematik öğretmeni Ahmet E. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukla sanık Ahmet E.'nin yargılanmasına devam edildi. Ahmet E. mahkemede verdiği ifadesinde, "Ben beraatimi talep ediyorum. Suça ilişkin somut bir kanıt yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, sanığa 'nitelikli şekilde cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ahmet E.'nin hapis cezası, eğitim sektöründe olması gerekçesiyle artırıma gidilerek 27 yıla, suçu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle de 40 yıl 6 aya çıkarıldı. Ancak, mahkeme heyeti, cezanın üst sınırının 30 yıl olması nedeniyle sanığın 30 yıl hapsine hükmetti. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:53 Kaynak: DHA

İzmit, Güncel
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