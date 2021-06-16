Erkek Plaj Voleybol Takımı'nın olimpiyat yolunda rakibi Fransa oldu

CEV Continental Cup Finalleri'nde şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Her turda iki galibiyete gelen takımın tur atlayacağı organizasyonda milli takımın Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci ve Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşacağı kaydedildi.

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz