Erkek Plaj Voleybol Takımı'nın olimpiyat yolunda rakibi Fransa oldu

Erkek Plaj Voleybol Takımı, CEV Continental Cup Finalleri'nde son 16 turunda Fransa'yla eşleşti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Haziran'da Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda millilerin Fransa'yla çeyrek finale çıkma mücadelesi vereceği belirtildi.
Her turda iki galibiyete gelen takımın tur atlayacağı organizasyonda milli takımın Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci ve Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşacağı kaydedildi.
CEV Continental Cup Finalleri'nde şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.
Kaynak: AA
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