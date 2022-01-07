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Erkek saçı kadınlara emanet - Son Dakika

Erkek saçı kadınlara emanet

07.01.2022 21:27

Erkek saçı kadınlara emanetESKİŞEHİR Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, işletmesinde stajyer olarak çalıştırdığı 2 kadına erkek kuaförlüğünü öğretiyor.

Erkek saçı kadınlara emanet

ESKİŞEHİR Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, işletmesinde stajyer olarak çalıştırdığı 2 kadına erkek kuaförlüğünü öğretiyor.

Eskişehirli saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, müşteri talepleri üzerine farklı bir uygulamaya imza attı. Yılmaz, Saloon HY isimli işletmesinde erkek kuaförlüğünü öğretmek için kadın stajyer çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır kadınlara da erkek saç kesimini öğreten Yılmaz, müşterilerinin de kadınlardan hizmet almak istediğini belirtti. 6 ay arayla yeni kadın stajyer işe alan Yılmaz'ın halihazırda 2 kadın stajyeri bulunuyor. Erkek kuaförlüğünde kadın sayısının az olduğunu ifade eden stajyerler Kübra Durmuş ve Sıla Gökçe, kendilerini gören müşterilerin hem şaşırdıklarını hem de bir kadından hizmet almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Stajyerlerimin performanslarından çok mutluyum"

Daha önce yetiştirdiği stajyerlerin kendi işletmelerini açtıklarını belirten saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, "Saçın cinsiyeti olmadığı gibi mesleğin de cinsiyeti yoktur. Daha önceden yetiştirdiğimiz profesyonel personellerimiz vardı. Şu anda kadın-erkek kuaför işletmeciliği yapıyorlar. Çok güzel bir şekilde erkek saçı kesiyorlar. Aynı zamanda da şu anda yeni stajyerler yetiştiriyoruz. 6 ayda 1 kadın stajyer alıyorum ve 1 senede mezun ediyorum. Yaklaşık 2 senede kendi salonlarını açıyorlar ve kendi işletmelerinde erkek saçlarını kesmeye devam ediyorlar. Stajyerlerimin performanslarından çok mutluyum. Kısa zamanda çok ilerleme kaydettiler. Gelen müşteriler mutlu çünkü Türkiye ve dünya standartlarında, erkek kadından hizmet almak istiyor, kadın da erkekten hizmet almak istediği için çok mutlu oluyorlar" diye konuştu.

"Görenler hem şaşırıyor, hem de mutlu oluyor"

Erkeklerin kuaföre gittiklerinde kadınlardan hizmet almayı tercih ettiklerini aktaran 20 yaşındaki erkek kuaförü stajyeri Kübra Durmuş, "Bu işi yapan kadın çok az. Bu yüzden bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes bu şekilde tercih ediyor. Bütün erkekler kadınlardan hizmet almak istiyorlar. Kadınlar da aynı şekilde erkeklerden hizmet almak istiyor. Görenler hem şaşırıyor hem de mutlu oluyor. Kendimi mutlu hissediyorum. Kendim bir salon açmak istiyorum. Bu meslekte ilerlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınların daha iyi hizmet verdiğini düşünüyorum"

Erkek kuaförlüğünün daha yaygın bir alan olduğunu ve kadınların daha iyi hizmet verdiğini düşünerek bu mesleği seçtiğini söyleyen 18 yaşındaki Sıla Gökçe, "Kendimi daha yakın bulduğum ve kadınların daha iyi hizmet verdiğini düşündüğüm için bu mesleği tercih ettim. Daha yaygın olduğunu düşündüğüm için bu alanı seçtim. İlk başta şaşırıyorlar ama gayet memnunlar. Gelecekte büyük bir işletme sahibi olmak isterim. Bu işi arkadaşlarıma tavsiye ederim. Denemekten zarar gelmez" dedi.

Erkek saçı kadınlara emanet
Erkek saçı kadınlara emanet
Erkek saçı kadınlara emanet

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Gökçe, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkek saçı kadınlara emanet - Son Dakika


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