Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına iyi başladı - Son Dakika
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Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına iyi başladı

6 saat önce

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında güçlü rakibi Danimarka'yı 7-3 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına iyi başladı, System.String[]

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında güçlü rakibi Danimarka'yı 7-3 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.


17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Luzern kentinde oynanacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2'de Ay Yıldızlılar baştan sona baskılı oynadığı maçı 7-3 kazanmasını bildi. Avrupa Şampiyonasını İsviçre'de takip eden Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karakan yaptığı açıklamada " Şampiyonanın açılış maçında Danimarka gibi güçlü bir takımı 7-3 mağlup etmek bizleri sevince boğdu. Teknik ekibimizi ve tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki şampiyona sonunda ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğiz" dedi.


Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren goller: Ahmet Çeker, Onur Açıkgöz (2), Celal Aydın, Furkan Ataş ve Müslüm Elagöz'den geldi. 2 grupta toplam 8 ülkenin bulunduğu şampiyonada Belarus, Danimarka ve Portekiz ile B grubunda bulunan ay yıldızlılar grubunda ilk iki sırayı elde etmesi halinde A grubunda bulunan Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve İsviçre ile grup sıralamasına göre maç yapacak.


Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımının Avrupa Şampiyonasındaki maç programı: 17 Ocak Cuma - 18: 00 - Türkiye v Belarus, 18 Ocak Cumartesi - 12: 15 - Türkiye v Portekiz.


Milliler, diğer maçlarını grup sıralamasına göre yapacak. - GAZİANTEP

Danimarka, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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