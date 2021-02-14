Erkek Sutopu Milli Takımı'nda Kovid-19 şoku - Son Dakika

Erkek Sutopu Milli Takımı'nda Kovid-19 şoku

14.02.2021 22:35
Erkek Sutopu Milli Takımı'nda Kovid-19 şoku, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları Elemeleri için Hollanda'da bulunan Türkiye Erkek Sutopu Milli Takımı'nda 5 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tokyo Olimpiyatları Elemeleri için Hollanda'da bulunan Türkiye Erkek Sutopu Milli Takımı'nda 5 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. İlk maçına bu akşam çıkması gereken milli takım, bu nedenle elemelerden diskalifiye edildi.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erkek Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları Elemeleri için Rotterdam'da bulunduğunu hatırlatarak, "5 sporcumuzun Kovid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizi maçlara çıkartmadılar." dedi.

Akgün, kafilede 13'ü sporcu 17 kişinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de uçağa binmeden önce de yapılan testler negatif çıkmıştı. Hollanda'ya gittikten sonra önce bir sporcumuzun, daha sonra da diğer arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. 5 çocuğumuzun testi pozitif çıkınca müsabakalara katılamadık. Diskalifiye ettiler." diye konuştu.

Ambulans uçak talep edildi

Bütün kafilenin karantinada olduğunu söyleyen Akgün, "Ben yarın Hollanda'ya gidecektim, bu durumda gidemiyorum. Genel sekreterimiz orada. Bütün kafileyi karantinaya aldılar. Otelden dışarıya çıkarmıyorlar. Bütün sporcular ayrı ayrı odalarda kalıyor, yemekleri kapılarına bırakılıyor. Büyükelçiliğe durumu aktardık, Sağlık Bakanlığı ile ambulans uçak için irtibata geçildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan çocukları yarın ambulans uçakla Türkiye'ye getirmenin yollarını araştıracaklar. Diğer kafilemiz de yarın veya öbür günkü uçakla artık dönecek." ifadelerini kullandı.

Vedat Akgün, milli takımın Türkiye'de kamp sırasında sürekli teste girdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar 15 gündür Ankara ve İstanbul'da kamptalardı. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da 3-4 günde bir test yapıldı. İstanbul'da iki çocuğumuzun testi pozitif çıkmıştı. Onları zaten kafileden çıkarıp, yedek sporcuları kadroya dahile ettik. Ondan sonraki süreçte yapılan testler negatif çıkmıştı. Uçuştan en az 72 saat önce test isteniyor, o testlerde de olumsuz bir şey çıkmadı. Uçağa binerken otomatikman bütün yolculara test yapılıyor, yine pozitif sonuç çıkmadı. Hollanda'daki otelde birinci gün 1, ikinci gün 2 sporcumuzun testi pozitif çıktı. Bu sabah bir test daha yaptılar. Oynayabilseydik maçımız bu akşam olacaktı. Sabahki testte 2 sporcumuzda daha pozitif sonuç çıkınca devre dışı bıraktılar."

Hollanda, Türkiye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkek Sutopu Milli Takımı'nda Kovid-19 şoku - Son Dakika Spor


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