Son Dakika Haberleri: Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı: 18 Yaralı

Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı: 18 Yaralı

38 dakika önce

Gaziantep'te aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı.

Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı: 18 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik caddesi 146 sokakta bulunan kız evine baskın yaptı. Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine kavga çatışmaya dönüştü. Sokak içerisindeki çatışma, mahalleye taştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, her iki taraftan ve yoldan geçen vatandaşların da bulunduğu toplam 18 kişi yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı

Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:56:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı: 18 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]