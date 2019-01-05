Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı: 18 Yaralı

Gaziantep'te aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı.

Gaziantep'te aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik caddesi 146 sokakta bulunan kız evine baskın yaptı. Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine kavga çatışmaya dönüştü. Sokak içerisindeki çatışma, mahalleye taştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, her iki taraftan ve yoldan geçen vatandaşların da bulunduğu toplam 18 kişi yaralandığı belirlendi.



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