Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi - Son Dakika

Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi

22.03.2021 10:25
Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi, System.String[]

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan aileye, "Beni devlet okutup büyüttü beni meslek sahibi yaptı.

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan aileye, "Beni devlet okutup büyüttü beni meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı beni devlet babadan isteyin" dedi. Genç kızı damadın anne ve babası Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden isteyerek onay aldıktan sonra düğün yaptı.

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine verilen Nurşen Oral (23), büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdalığı'na atandı. Nurşen, kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç'a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi" dedi. Nurşen'in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var. Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir" diye konuştu.

Konya'dan Adana'ya gelen erkek tarafı Nurşen Oral'ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler. Yuva kurmaya karar vermişler. Biz de kızımızı verdik gitti" dedi.

Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Nevzat Özer, 'Evlilikte '4 S' kuralı vardır. Bunlar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. '4 S' kuralını hayatınız boyunca unutmamanızı istirham ediyorum' diye konuştu.

Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral, "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.

Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı. - ADANA

Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi
Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi
Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi
Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi

Nevzat Özer, Ahmet Oruç, Konya, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erkek tarafı, yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istedi - Son Dakika


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