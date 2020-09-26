Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor - Son Dakika

Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor

Türkiye Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları, 2021'de yapılması planlanan olimpiyatlar için Çorum'da hazırlık kampına girdi.

Türkiye Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları, 2021'de yapılması planlanan olimpiyatlar için Çorum'da hazırlık kampına girdi.

Kentteki bir otelde çalışmalara başlayan milli sporcular, gün boyu sürdürdükleri antrenmanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyor.

Kadın Milli Takım Antrenörü Mustafa Doğan yönetiminde salgın sürecinin ikinci kampına katılan sporcular, olimpiyatlarda derece elde etmek için ter döküyor.

Doğan, AA muhabirine, olimpiyatlara tam kota almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına ocak ayında başladıklarını ancak salgın dolayısıyla şampiyonanın ertelendiğini belirten Doğan, "Sporcularımız mart ayına kadar üst seviyelere gelmişti. Eğer nisanda Avrupa Şampiyonası yapılsaydı 2 kotamızı garanti alıyorduk." dedi.

Salgın sürecinde ilk kampa 6 Haziran'da Konya'da başladıklarını dile getiren Doğan, "Kampta sporcularımız yüzde 80 seviyeye ulaştığı dönemde bu kez virüse yakalananlar oldu. 8 sporcu, 2 direktör ve masöz virüse yakalandı. Dolayısıyla kampı kapatmak zorunda kaldık. Karantina süreçlerinin de tamamlanmasıyla bu ayın 20'sinde kampımızı tekrar açtık. 20 Ekim'e kadar Çorum'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamp sonunda sporcularımızın yakalayacağı performansa bağlı olarak kampa devam edeceğiz." diye konuştu.

Çorum'da erkek ve kadın sporcuların olimpiyatlara birlikte hazırlandığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle olimpiyat kotası alabilmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. 2021 yılına girdiğimizde artık madalyayı düşünmeliyiz. Sporcularımızın çok iyi çalışması gerekiyor. Avrupa'daki haltercileri takip ediyoruz. Bizimkiler derecelerinin 30-40 kilogram aşağısında. Bu nedenle çok çalışmamız gerekiyor. Hem erkek hem kadın olimpik milli takımıyla aynı anda kamp açtık. İnşallah başarıya ulaşacağız."

Doğan, sporcuların performanslarını 7 Ekim'de ölçerek hazırlıklara yön vereceklerini sözlerine ekledi.

Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor
Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor
Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor
Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor

Erkek, Çorum, Milli, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkek ve Kadın Halter Milli Takımları olimpiyatlara Çorum'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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