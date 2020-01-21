Erkek ve kadın judo milli takımları, İsrail'de tatamiye çıkacak

Erkek ve kadın judo milli takımları, İsrail'de düzenlenecek Tel Aviv Grand Prix'te mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat yılında ilk puan kazandıracak organizasyon olan Tel Aviv Grand Prix müsabakaları 23-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 85 ülkeden 252'si kadın ve 331 erkek sporcunun katılacağı turnuvada, Türkiye'yi 5 kadın, 10 erkek judocu temsil edecek.

Turnuva öncesi Tel Aviv'de ortak çalışma kampı gerçekleştiren milli takımlarda yer alan judocular ve karşılaşma tarihleri şöyle:

23 Ocak Perşembe:

Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk ve Tuğçe Beder, 52 kilo İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kilo Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız, 66 kilo Sinan Sandal

24 Ocak Cuma:

Kadınlar: 63 kilo Minel Akdeniz

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Halil Çimen, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç ile Vedat Albayrak

25 Ocak Cumartesi:

Kadınlar: +78 kilo Kayra Sayit

Erkekler: 90 kilo Mikail Özerler, 100 kilo Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan