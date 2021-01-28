Erkek ve kadın judo milli takımları kampa girdi

Kadın Milli Takımı'nın Edirne'de sürdüreceği antrenmanlara Azerbaycan ve Bulgaristan 'dan sporcular da katılacak.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail 'in Tel Aviv şehrinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesinde millilerin hazırlık kampları başladı.

Judo Kadın Milli Takımı Edirne 'de, Judo Erkek Milli Takımı ise Antalya 'da kampa girdi.

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