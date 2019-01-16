Son Dakika Haberleri: Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

7 dakika önce

2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek Voleybol A Milli Takımı, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile karşılaşacak.

Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu, System.String[]
2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek Voleybol A Milli Takımı, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile karşılaşacak.

12-29 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlenleyeceği CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grupları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu'nda Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki karşılaşmalarını Slovenya'nın Ljubljana kentinde 12-18 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Şampiyonda, gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8'li Finaller'e adını yazdıracak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Avrupa, voleybol, Spor
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