Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde sezon tamamlandı

Müsabakaların ardından düzenlenen törende takım ve oyunculara madalya ile ödülleri takdim edildi.

Ligi 3 puanla tamamlayan Plaza Hotel Peyas ile sezonu puansız bitiren Osmaniye Hokey takımları ise küme düştü.

Gaziantep Polisgücü topladığı 19 puanla şampiyon olurken, 17 puanla Nizip Zeugma ikinci, 16 puanla da Selçuklu Belediyespor üçüncü sırayı aldı.

Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Ligin son gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve 7 gün süren 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi.

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