Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları 4-6 Mart'ta yapılacak

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı erteleme maçlarının programı belli oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı erteleme maçlarının programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, B ve C Grubu'nda tehir edilen müsabakaların 4-6 Mart'ta Bursa ile Ankara'da oynanacağı belirtildi. Kupada erteleme maçlarının programı şöyle: B Grubu (Bursa) Yarın: 14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne 5 Mart Cuma: 14.00 Tokat Belediye Plevne- Arkas Spor 6 Mart Cumartesi: 14.00 Tokat Belediye Plevne- Afyon Belediye Yüntaş C Grubu (Ankara) Yarın: 14.00 Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor 5 Mart Cuma: 15.30 Sorgun Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta 6 Mart Cumartesi: 14.00 Halkbank-Sorgun Belediyespor

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