Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM Ormanspor: 66 - Sigortam.net İTÜ BB: 60

Erkekler Basketbol 1. Lig final serisi ilk maçında OGM Ormanspor Ankara
'da Sigortam.net İTÜ
BB'yi konuk etti. Mücadeleyi 66-60 kazanan OGM Ormanspor seride 1-0 öne geçti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Erşan Kartal
, Önder Yılmaz
, Fatih
Güler
OGM Ormanspor: Hasan Rızvıc
xxx 10, Seyitcan Erdem, Barış Ömer Erlim xx 4, İsmail Çevik
xx 3, Caner Ercan
xx 6, Hasan Karabulut
xx 6, Mert Alemdar, Sercan Topçu
xx 3, Engin Sefa Pamukcu, Yasiin İhsan Graves xxx 25, Şahin Ekmen xx 7, Kemal Canpolat,
Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ
Sigortam.net İTÜ BB: Yunus Akçay
xx 6, Semih Say, Furkan Ayça, Ömercan Engin, Berkay
Sinirlioğlu xxx 12, Cenk Akyol
xx 8, Adem Ören
xx 6, Ahmet Can
Duran xx 10, Mümin Tunç, Mehmet Fırat
Alemdaroğlu, Jerome Jevony Frink xx 11, Chad Eliot Frazier xx 7
Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer
1. Periyot: 29-16
Devre: 41-36
3. Periyot: 52-52
5 faul alan: Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ) - ANKARA