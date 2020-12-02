Erkekler Basketbol 1. Ligi: Global Connect Travel Düzce: 71 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda karşılaştığı Global Connect Travel Düzce'yi 73-71'lik skorla mağlup etti.
Salon: Kalıcı Konutlar
Hakemler: Murat Ciner xx, Orkun Yurttaş xx, Mesut Öztürk xx
Global Connect Travel Düzce: Barış Erdoğan x, Ömercan Engin x, Desmond Marcuis Washington xxx 24, Cem Coşkun xx 11, Azizcan Özdemir x 4, Joel Njonjo James xx 11, Kemal Can Aktuna xx 12, Mutlu Akpınar xx 9
Başantrenör: Volkan Başaran
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 8, Burak Can Dilmaç xx 6, Sertay Gürsu xx 6, Mert Ulutaş x 3, Horace Gilbert Spencer xxx 16, Uğur Dokuyan xx 6, Sertan İbrahim Sarı xx, Hakan Şanlı xx 8, Keshun Deion Sherrill xxx 20
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 33-16 (Düzce lehine)
Devre: 46-39 (Düzce lehine)
3. Periyot: 60-58 (Düzce lehine) - DÜZCE
- Kaynak: İHA
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