Erkekler Basketbol 1. Ligi: Global Connect Travel Düzce: 71 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda karşılaştığı Global Connect Travel Düzce 'yi 73-71'lik skorla mağlup etti.

Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi

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İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değil