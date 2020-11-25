Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 87 Nadir Gold İstanbul Basket: 73

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli

Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum

Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir