Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 87 Nadir Gold İstanbul Basket: 73

Erkekler Basketbol 1. Ligi 4. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-73 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 10, Kerem Bulat xx, Burak Can Dilmaç xxx 8, Can Altıntığ xxx 14, Sertay Gürsu xx, Mert Ulutaş xx 5, Horace Gilbert Spencer xxx 25, Uğur Dokuyan xx 6, Anıl Atamış xx, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Keshun Deion Sherrill xxx 13
Başantrenör: Atalay Gemen
Nadir Gold İstanbul Basket: Zekeriya Yiğit Tekin xx 5, Enes Bayraktar xxx 13, Muhammet Ali Güneş xx, Enes Gül xx 6, Yusuf Eren Akbıyık xxx 10, Koralp Türk x, Karahan Tuan Efeoğlu x 2, Tarık Sezgün xx 13, Nicholas Jeffrey Ward xxx 24
Başantrenör: Ozan Havuzlu
1. Periyot: 17-19 (Nadir Gold İstanbul Basket lehine)
Devre: 41-31 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 60-46 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
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