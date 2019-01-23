Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın Programı Belli Oldu
54 dakika önce
Ankara'da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası, müsabaka programı belli oldu.
Ankara
'da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası
, müsabaka programı belli oldu. Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda bu yıl Anadolu Efes
, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş
Sompo Japan, Galatasaray
, Gaziantep
Basketbol, Fenerbahçe Beko
, TOFAŞ ve Türk Telekom
mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da 13-17 Şubat'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:
13 Şubat Çarşamba
17.00 Türk Telekom - Galatasaray (2. müsabaka) 20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (1. müsabaka) 14 Şubat
Perşembe 17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol (3. müsabaka) 20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (4. müsabaka)
16 Şubat Cumartesi 16.00 3. müsabaka galibi - 4. maç galibi 19.00 1. müsabaka galibi - 2. müsabaka galibi
17 Şubat Pazar 19.00 Final
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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