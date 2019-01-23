Son Dakika Haberleri: Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın Programı Belli Oldu

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın Programı Belli Oldu

54 dakika önce

Ankara'da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası, müsabaka programı belli oldu.

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın Programı Belli Oldu, System.String[]
Ankara'da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası, müsabaka programı belli oldu. Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda bu yıl Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da 13-17 Şubat'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:

13 Şubat Çarşamba 17.00 Türk Telekom - Galatasaray (2. müsabaka) 20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (1. müsabaka)

14 Şubat Perşembe 17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol (3. müsabaka) 20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (4. müsabaka)

16 Şubat Cumartesi 16.00 3. müsabaka galibi - 4. maç galibi 19.00 1. müsabaka galibi - 2. müsabaka galibi

17 Şubat Pazar 19.00 Final

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye Kupası, basketbol, Spor
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