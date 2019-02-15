Erkekler Daha Çok İster Ama...

"Eve geldiğimde koltuğa yığılıp kalıyorum.

"Eve geldiğimde koltuğa yığılıp kalıyorum. Erkekler daha çok cinselliği ister. Sanırım kadınlar bazen 'Aman Allah'ım şimdi de bu mu' diye tepki gösterir. Benim de sekste fazla aktif olacak hevesim kalmadı. 17 yıllık evliyiz. Eşimle her konu hakkında konuşuruz. Fikir alış verişinde bulunuruz. Birbirimize karşı gayet açığız."



Janine Kunze, bir süre önce yazdığı kitapta yine özel hayatıyla ilgili sırları anlatmıştı. Doğduktan sonra bakıcı aileye verilen Janine Kurze, bakıcı ailenin, 11 yaşındayken kendisini evlat edinmek istediğini ancak gerçek anne ve babasının buna karşı çıktığını kitabında anlatmıştı.

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