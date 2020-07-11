Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor - Son Dakika

Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor

Kadınlar kadar erkeklerin de artık kalıcı makyaj yaptırmak istediğini belirten Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, "Günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar dışında erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu" dedi.

Kadınlar kadar erkeklerin de artık kalıcı makyaj yaptırmak istediğini belirten Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, "Günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar dışında erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu" dedi.

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Makyaj uzmanlarına göre günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar kadar erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu. Bazı ünlü isimlerle de çalıştığını söyleyen Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, artık erkeklerin de tercih ettiği kalıcı makyaj ile kaş şekillendirme işleminin hem estetik operasyonlar olmadan hem de ekstra serumlar kullanılmadan, cilt tipine göre 3 yıla kadar kalıcılık sağlayan kaş görüntüsü elde edilebileceğine dikkat çekti.

"ERKEKLERDEN DE ÇOK TALEP ALIYORUZ"

Erkeklerinde bu işlemlerle ilgili son zamanlardaki artan talepleri olduğunu belirten Sinan İslam Yılmaz şunları söyledi: "Ülkemizde erkekler bu konuda çok çekingenler. Bizim amacımız sadece güzellik kaygısı değil aynı anda kişinin özgüvenini etkileyen sorunlar için çözüm üretebilmek. Birçok erkek gelip bu işlemin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili sorular soruyorlar. Ancak 3D kıl tekniği yani Microblading ile eski usul kaş işlemleri gibi gözükmeyen, doğal kaş rengine uygun boya seçilerek ve tek tek kıllar çizilerek memnun olunmayan kaş bölgelerinin düzeltilmesine yardımcı oluyoruz. Böylelikle sadece güzellik kaygısı ile yapılmayan, kişiyi memnun eden, özgüvenini arttıran sonuçlar yaratmış oluyoruz"

Yılmaz,  erkeklerin yurtdışında bu işleme daha çok rağbet gösterdiğini, Türkiye'de de aynı şekilde erkeklerin kalıcı makyaja bakış açısını değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"BOTOKS OLMADAN DUDAKLARI DOLGUN GÖSTERMEK MÜMKÜN"

Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, botoks olmadan dudakları da daha dolgun göstermenin mümkün olduğunu söyledi. Medikal dokunuşlar yerine kalıcı makyajla da botoks etkisine yakın görüntü sağlanabileceğini ifade eden Yılmaz, günümüzde en çok tercih edilen dudak dolgusu işlemi yerine daha uzun süre kalıcılık sağlayan LipContour işleminin revaçta olduğunu dile getirerek şöyle devam etti; "Hem uzun süre dudakları renklendirmeye ihtiyaç duymadan renkli dudaklara sahip olunmasını sağlayan hem de dudak çerçevesini belirginleştirerek dolgun görüntü sağlayan işlemin bu yazın en trend işlemleri arasında yer alacak"

"KAŞ ŞEKİLLENDİRME BİRÇOK TEKNİKLE YAPILIYOR"

Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, botoks etkili kaşlara da sahip olmanın mümkün olduğunu belirterek, "Günümüzde en çok tercih edilen uygulamalar arasında olan yer alan kaş şekillendirme uygulaması, bir çok teknikle yapılmaktadır. Kaş şeklinden memnun olmayan, kaşları farklı gözüken ya da kaşının düşüklüğünden dolayı mimik problemi yaşayan bir çok kişi bununla ilgili estetik ameliyatlara ya da medikal işlemlere başvuruyor" dedi.

3D kıl tekniği yani Microblading ile kaş tellerinin tek tek elle çizilerek, eski usul kalıcı makyaj işlemlerinin geride kaldığını, bu işlemlere başlamadan önce kişinin yüzünün altın oranına uygun çizim yapılarak en doğru formda kaş yapıldığını dile getiren Sinan İslam Yılmaz, "Yüz için en doğru kaş şekli altın orana göre yüze belirlenip çizildikten sonra düşük bakışlar ya da üzgün, kızgın vb. surat mimiklerini giderilerek ve kaşı yüze en uygun hale getirerek botoks etkisine yakın bir sonuç elde edilebilir" şeklinde konuştu.

Yanlış teknik ve kalitesiz malzemelerle yapılan kalıcı kaş işlemlerin sıkıntı yaratacağını da söyleyen Yılmaz, mutlaka güvenilir uzmanlarla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.


Makyaj, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor - Son Dakika
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