Rusya'da düzenlenen Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, tur atladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde iki milli sporcu ringe çıktı.

Organizasyonda 81 kiloda mücadele eden Bayram Malkan, Hint rakibi Brijesh Yadav'ı mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. 91 kiloda ringe çıkan Berat Acar ise Rus rakibi Muslim Gadzhimagomedov'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın +91 kiloda Muhammed Aydın ve 69 kiloda Necat Ekinci ikinci tur maçlarında ringe çıkacak.