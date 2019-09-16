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Erkekler Dünya Boks Şampiyonası

21 dakika önce

Rusya'da devam eden Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Necat Ekinci, bir üst tura yükseldi.

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Rusya'da devam eden Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Necat Ekinci, bir üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde iki milli sporcu ringe çıktı.

Şampiyonada 69 kiloda ringe çıkan Necat Ekinci, Hollandalı rakibi Delano James'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. +91 kiloda Muhammed Aydın, Trinidad Tobagolu rakibi Nigel Paul'e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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