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Erkekler Dünya Boks Şampiyonası

30 dakika önce

Rusya'da süren Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

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Rusya'da süren Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın onuncu gününde milli sporcu Bayram Malkan ringe çıktı.

Organizasyonda yoluna devam eden tek milli sporcu olan Bayram Malkan, 81 kilo çeyrek final maçında Kazak sporcu Bekzad Nurdauletov ile karşılaştı. Müsabakada mağlup olan Bayram, şampiyonaya veda etti.

Bayram Malkan'ın elenmesiyle şampiyonada Türk sporcu kalmadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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