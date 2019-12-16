Erkekler duygusal olmadıkları için diyette daha istikrarlı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erkekler duygusal olmadıkları için diyette daha istikrarlı - Son Dakika Ekonomi

Erkekler duygusal olmadıkları için diyette daha istikrarlı

6 saat önce

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Öner, erkeklerin kadınlara oranla diyette daha istikrarlı olduğunu belirterek, "Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki aç olmadıkları halde çözümü...

Erkekler duygusal olmadıkları için diyette daha istikrarlı, System.String[]

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Öner, erkeklerin kadınlara oranla diyette daha istikrarlı olduğunu belirterek, "Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki aç olmadıkları halde çözümü buzdolabında arayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Dr. Canel Öner, her 10 erkekten 3'ünün diyet yaptığına dikkati çekerek, "Orandan da anlaşılacağı gibi kadınlar daha çok kilo kontrolüne düşkün oluyor. Çünkü görsellik ve güzellik algısı kadınları etkileyebiliyor ya da çevresinden özellikle de eşinden gelen bir olumsuz yorum bile kadınları etkileyip diyet yapma isteği oluşturabiliyor. Erkekler ise daha çok kilo artışına bağlı hareket kısıtlılığı ya da bir takım sağlık problemleri oluştuğunda (uyku apnesi, insülin direnci gibi) diyet yapmaya eğilimli oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Cinsiyete göre belli miktarda kalori alınmalı"

Herkesin fiziksel aktivitesine, boyuna, kilosuna, cinsiyetine göre belli bir miktarda kalori alması gerektiğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bu kibrit kutusu peynir ya da bir kilo et mevzusu değil, kalori ihtiyacını alabilmektir. Bunu da belli miktarlarda besinleri alarak sağlarız. Kilo kontrolü için miktar esasına göre besinleri tüketmemiz gerekiyor. Mesela erkeklerin kas oranları kadınlardan genel olarak fazla olduğundan kalori ihtiyacı da daha fazladır. Diyetlerinin kalorisi kadınlara göre daha yüksektir.

Kalori ihtiyacına paralel olarak erkeklerin protein ihtiyacı daha fazla olduğu için diyetin protein miktarı kadınlara göre daha çok. Genel olarak kilo ile artış gösterdiği için diyetin su miktarı da kadınlara göre daha fazla. Günlük almamız gereken kalorinin yüzde 55-60'ı karbonhidratlardan gelmeli. Erkeklerin enerji ihtiyacı genel olarak fazla olduğu için diyetin karbonhidrat miktarı da artar."

"Diyet, erkek kadın fark etmeksizin kişiye özel planlanmalı"

Öner, diyetin erkek ya da kadın fark etmeksizin kişiye özel planlanması gerektiğini aktararak, "Erkeklerin kesin şunu tüketmesi lazım ya da şu muhakkak diyette olmamalı, akşam 18.00'dan sonra bir şey tüketilmemeli, bir haftada 5 kilo yağdan verdiren diyet, bir ayda kasları çıkaran gibi hazır diyetler, sıfır tuzsuz ve yağsız hızlı göbek eriten diyetler artık klişeleşti. Listedeki besinler azaltılmamalı, artırılmamalı ve zamanında tüketilmeli. Öğlen ve akşam öğünü yer değiştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkeklerin kadınlar kadar duygusal olmaması nedeniyle diyette daha çok başarı kaydettiklerini belirten Öner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, erkekler dört dörtlük diyet uyguluyor ya da kilo aldıklarında üzülmüyorlar anlamında değil. Ama kilo veremedikleri hafta veya kilo aldıklarında bunun nedenine yoğunlaşıp kabul ediyorlar. Kendilerini ona göre daha hızlı toparlayabiliyorlar. Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, nasılını, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki açlık hissetmedikleri halde çözümü buzdolabında arayabiliyorlar.

Hatta bu durum gece uyanıp bir şeyler yeme isteğine kadar bile gidebiliyor. Ki bu; kadınlar için diyeti daha zor ve daha mutsuz hale getirebiliyor. Belki de bu nedenlerden olacak diyet yapan kadın sayısı erkeklere göre daha fazla. Danışanların sadece yüzde 20-30'u erkek diyebiliriz. Kadınlara göre erkekler diyette daha istikrarlı diyebiliriz. Çünkü kadınlarda olan aylık hormonal değişimleri tatlı tüketim isteğini artırabiliyor. Erkeklerde tatlı tüketim isteği daha az olmakta ve bu da diyeti bozmamalarının bir nedeni olabilir."

Diyetisyen, Esenler, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankette yeni partilere kötü haber! Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları ortaya çıktı
Zayıflamak isteyenler dikkat! Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş

Son Dakika Haberleri
18:50 Tarım ve Orman Bakanlığından "500 bin ton buğday ithalatı" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
17:57 Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş - Son Dakika Ekonomi
17:30 Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkekler duygusal olmadıkları için diyette daha istikrarlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]