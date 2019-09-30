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Erkekler Federasyon Kupası başladı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası heyecanı Eskişehir'de başladı.

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Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası heyecanı Eskişehir'de başladı.


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası bugün başladı. Maçlar 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak. Kupa heyecanı 7 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. Kupa maçlarına Yenikent Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ile Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.


Bugün oynanan mücadelelerde; Akhisar Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 79-75, Petkim Spor da Bornova Belediyespor'u 76-61 mağlup etmeyi başardı.


Öte yandan düzenlenen turnuvada; 1881 Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Anadolu Basket, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı, Bornova Belediyespor, Final Gençlik, Gemlik Basketbol, Konyaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye, Mamak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye, Merkezefendi Belediye, Petkimspor, Samsunspor ve Yalovaspor takımları mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

basketbol, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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