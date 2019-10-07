Erkekler Federasyon Kupası'nda Final Gençlik şampiyon oldu
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlük sağlayan Final Gençlik, soyunma odasına 48-46 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Final Gençlik, üçüncü periyodu da 70-69 önde geçti.
Karşılaşmadan 97-95 galip ayrılan Final Gençlik, kupayı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:41
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