Son Dakika Haberleri: Erkekler Federasyon Kupası'nda Final Gençlik şampiyon oldu
Son Dakika Spor Erkekler Federasyon Kupası'nda Final Gençlik şampiyon oldu

Erkekler Federasyon Kupası'nda Final Gençlik şampiyon oldu

26 dakika önce

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

Erkekler Federasyon Kupası'nda Final Gençlik şampiyon oldu, System.String[]

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlük sağlayan Final Gençlik, soyunma odasına 48-46 önde girdi.


İkinci yarıya iyi başlayan Final Gençlik, üçüncü periyodu da 70-69 önde geçti.


Karşılaşmadan 97-95 galip ayrılan Final Gençlik, kupayı kazandı.

Petkimspor, Eskişehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:41 
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