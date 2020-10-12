Erkekler Federasyon Kupası'nı Sigortam.Net kazandı

Kartepe 'de oynanan mücadelenin ilk yarısını 40-34 önde kapatan Sigortam.Net'te Brayon Blake 25, Serhat Uğur 17 ve Derrick Wilson 15 sayı kaydetti. Semt77 Yalovaspor'da ise Marcus Lovett 34, Hüseyin Akın Kandemir 12 ve Melih Kapucu 8 sayıyla maçı tamamladı.

Kocaeli 'de düzenlenen Basketbol Erkekler Federasyon Kupası Finali'nde Sigortam.Net, Semt77 Yalovaspor 'u 84-76'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir