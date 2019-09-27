Son Dakika Haberleri: Erkekler Hentbol Süper Ligi yarın start alıyor
Son Dakika Spor Haber

Erkekler Hentbol Süper Ligi yarın start alıyor

9 dakika önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu yarın yapılacak Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Erkekler Hentbol Süper Ligi yarın start alıyor, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu yarın yapılacak Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Hentbolda ilk sezon 1978-1979 yılında oynandı. İlk sezonda Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü şampiyonluğu ulaştı.

41 yılın geride kaldığı hentbol sezonunda 13 ayrı takım şampiyonluğa ulaşırken, Beşiktaş 15 kez zirvede yer aldı.

Siyah-beyazlılar ligin son 11 senesinde ise üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Beşiktaş (15) ve MTA'nın (2) yanı sıra ASKİ (6), Halk Bankası ve Çankaya Belediyesi (4'er), İstanbul Bankası Yenişehir ve Eskişehir ETİ Bisküvileri (2'şer), Hortaş Yenişehir, Tarsus İdman Yurdu Erkutspor, Arçelik, Eskişehir Eti, Maliye Milli Piyango ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ise birer kez şampiyon oldu.

Play-off sistemi yeniden geldi

Erkekler Süper Lig'in yeni sezonunda play-off sistemi yeniden hayata geçirildi.

9 takımın mücadele edeceği ligde son sırada yer alan takım küme düşerken, 8 takım ise play-off müsabakalarına katılacak.

Üç yıllık aranın ardından tekrar play-off sisteminin uygulanacağı ligde 8 takım 18 haftalık normal sezonun ardından play-off müsabakaları oynayacak.

Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor (Süleyman Seba Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu)

29 Eylül Pazar:

15.30 Spor Toto-Güneysu Spor (THF Spor Salonu)

17.30 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF Spor Salonu)

30 Eylül Pazartesi:

15.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe ( Maltepe Müzahir Sille Spor Salonu)

Bu arada, ligin ilk haftasındaki Spor Toto-Güneysu Spor ve Beykoz Belediyespor-Göztepe karşılaşmaları TRT Spor2 kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkekler Hentbol Süper Ligi yarın start alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]