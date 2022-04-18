Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2) - Son Dakika
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Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2)

18.04.2022 14:33

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

HDI Sigorta'nın Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine THF Başkanı Uğur Kılıç ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Uğur Kılıç, Dörtlü Final'in 28-29 Mayıs tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacağını açıkladı.

İmza töreninde konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, "HDI Sigorta günümüz zor koşullarında bile olsa birçok takıma kaynak aktaran çok önemli bir kurum. Bu kurumun Hentbol Federasyonu ile iş birliği içinde olması bizim için onur verici. Bu iş birliğini büyüterek farklı alanlara taşıyacağımıza inanıyorum. Tüm camiamıza hayırlı olun. Ceyhan Bey başta olmak üzere tüm HDI Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hentbolumuz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Uğur Kılıç, Dörtlü Final'in Sakarya'da 5 bin kişilik salonda oynanacağını belirterek, "O organizasyona yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Hentbol adına yapılmamış ama özlenen bir organizasyon yapmak istiyoruz. Sakarya halkını maçlara bekliyoruz. Final maçları TRTSpor Yıldız'dan da yayımlanacak. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Resmi olarak açıkladığımız ilk sponsorluğumuz HDI Sigorta ile oldu. Bu anlaşma bundan sonraki birçok sponsorluğumuzun da inşallah öncüsü olur." şeklinde konuştu.

"Hentbolu uçurmak istiyoruz"

THF Başkanı, "Hentbolda neleri değiştirmek istiyorsunuz?" sorusuna ise "Hentbolu uçurmak istiyoruz. Asıl amaç bu. Hentbol uzun yıllardan bu yana potansiyelinin altında ilgi gösterilmiş bir branş. Hentbola 51 yeni kulüp katıldı. Liglerde yer almak üzere başvurdular, bu sayı çok daha yukarılara çıkacak. Okullarda öğrenciler daha fazla hentbola katılacaklar. Z kuşağına temas etmek, sosyal medyayı iyi kullanmak istiyoruz. Hentbol camiasından bize destek olmasını, geleceğe umutla bakmasını istiyorum." yanıtını verdi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da şunları söyledi:

"Lise yıllarım hentbolun en şaşalı yıllarıydı. Hentbolda dünya şampiyonasında olduğumuz dönemlerdi. Hentbol belki bugün dördüncü spor ama hentbolu HDI Sigorta desteğiyle, motivasyonuyla daha yukarıları nasıl çekeriz buna bakmak gerek. 12-13 yıl önce spor sponsorluğu sevdası yoluna çıktık. Türkiye sigortacılığında spor camiasına herhalde en çok destek veren kurum olduk. Bununla gurur duyuyoruz. Sporun içindeyiz, yanındayız, kendimizi 'Sporun sigortası' diye adlandırıyoruz. 56 kulüp, 7 farklı branş, 5 bireysel sporcu, bugün de hentbolla üçüncü federasyon sponsorluk anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu birliktelik uzun seneler sürer."

İmza töreni sonunda Dörtlü Final'de yer alacak takımların kaptanlarının da katılımıyla fotoğraf çekimi yapıldı.

Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2)
Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2)
Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2)
Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsor HDI Sigorta oldu (2)

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Kaynak: AA

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