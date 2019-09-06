Son Dakika Haberleri: Erkekler için kampüs yaşamına özel koleksiyon
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Erkekler için kampüs yaşamına özel koleksiyon

36 dakika önce

DEFACTO, erkek öğrencilere yönelik Kampüs Koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

Erkekler için kampüs yaşamına özel koleksiyon, System.String[]
DEFACTO, erkek öğrencilere yönelik Kampüs Koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor şık kombinlerin yer aldığı koleksiyonda kapüşonlu sweatshirtler ön plana çıkıyor.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala DeFacto, 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversiteli gençler için Kampüs Erkek Koleksiyonu'nu hazırladığını açıkladı. Koleksiyonda, spor şık kombinler yer alıyor.

Gençlerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda kapüşonlu sweatshirt ve gömleklerden hırkalara, jeanlerden tişörtlere, eşofman takımlarından aksesuarlara birçok alternatif yer alıyor. Sarı, kırmızı ve beyaz renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda her sezonun modası olan gri ve siyah da tercih edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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