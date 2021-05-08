'Erkekler işlerinize pek çok kez burun kıvıracak, aldırış etmeyin'

Müzik platformu Spotify, kadın müzisyenleri öne çıkarmak ve müzik sektöründeki eşitsizliğe dikkat çekmek için EQUAL (eşit) adlı bir proje başlattı. Kadınların seslendirdiği şarkılardan oluşan yerel listeler hazırlandı, yine kadınların söylediği farklı dillerden şarkılar 'EQUAL Global' adlı bir başka listede toplandı. Belirli aralıklarla güncellenecek bu listede şu an iki Türkçe şarkı var. Biri Melike Şahin'in söylediği 'Uykumun Boynunu Bükme', diğeri Lil Zey'in '1 gr eksik' adlı şarkısı. Proje kapsamında sanatçılar dönüşümlü olarak kendi ülkelerinin müzik listesinin kapağında yer alıyor. Türkiye listesinin ilk kapağında Şahin var.

Melike Şahin projenin yüzlerinden biri oldu, fotoğrafı Times Meydanı'ndaki tanıtım panolarında yer aldı.

'KADIN SANATÇILARLA BULUŞMAK MUTLULUK VERİCİ'

Fotoğrafınızı Times Meydanı'nda görünce neler hissettiniz?

Haberi menajerim Ahmetcan Taşdemir'den aldım. O kocaman reklam alanında fotoğrafımın belirmesi ilginç bir his tabii. Bir insanın başına kaç kere gelebilir ki? Ama çok da heyecanlanmadım açıkçası... Gelen yorumlar ve yarattığım gurur beni daha çok heyecanlandırdı.

EQUAL listesinde olmak size ne ifade ediyor?

Ben kadın sesi dinlemeyi zaten çok severim, kadın müzisyenlerin işlerini de özel bir merakla takip ederim. Böyle bir listede olmak elbette hoşuma gitti. Diğer ülkelerdeki kadın sanatçıları keşfedebilmek açısından da önemli buldum. Listenin Türkiye ayağının ilk kapak sanatçısı olmak ve işlerini ilgiyle takip ettiğim kadın sanatçılarla orada buluşmak da mutluluk verici.

Müzik sektöründe zorluklarla karşılaştınız mı?

Söylediğiniz sözün, hayallerinizin ve işlerinizin kale alınması için ekstra uğraşmanız gerekiyor. Bu, o kadar 'oturmuş' bir mekanizma ki insan, içindeyken fark edemiyor bile... Erkeklerin üstünlük taslamakla meşgul olduklarını fark etmekle ilgili bir çabası dahi yok zaten çoğunlukla.

Henüz yolun başındaki kadın müzisyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Naçizane şunları söyleyebilirim: Süreç boyunca işlerinize pek çok kez burun kıvrılacak, özellikle erkekler tarafından. Aldırış etmeyin. İçinize ve düşlerinize inanın.

Hem global listede hem Türkiye listesinde...

Melike Şahin, 2011 - 2017 arasında müzik grubu BaBa ZuLa'nın vokalistliğini yaptı. 2017'de başladığı solo kariyerinde 'Deli Kan', 'Sevmek Suçsa Suçluyum' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi hit şarkılara imza attı. İlk albümü 'Merhem' şubatta yayımlandı. Şahin'in bu albümdeki 'Uykumun Boynunu Bükme' adlı şarkısı EQUAL Global listesinde, 'Nasır' adlı şarkısıysa EQUAL Türkiye listesinde...

'DİNLEYİCİNİN İLK BAKTIĞI DIŞ GÖRÜNÜŞ OLABİLİYOR'

Rap/trap dünyasında erkekler kadınlara göre daha mı avantajlı?

Kadın sanatçılar daha az oldukları için seslerini daha kolay duyurabileceklerini düşünebilirsiniz. Ama hiphop sokak kültürü ve popüler kültürle de yakından ilişkili bir müzik türü. Amerika'daki kadın rapçi'ler istediklerini söylemekte özgür ve bunu yapan çok fazla kadın sanatçı olduğu için göze batan ya da yargılanan yok. Bizim toplum yapımız bir tık daha farklı. O yüzden Türk kadın hiphop müzisyenlerinin bahsedebilecekleri daha özgün konular bulmaları kaçınılmaz oluyor. Bu da işin challenge (meydan okuma) kısmı.

Spotify'ın listesini nasıl buldunuz?

Böyle bir liste gerekliydi, bence çok güzel olmuş, parçaların farklı tarzlarda olması çeşitlilik katmış. August Wahh ve Clara Luciani gibi birkaç kadın sanatçıyı oradan keşfettim.

Müzik piyasasında ayrımcılığa uğradınız mı?

Hayır. Piyasada kadın olmak zor iş. Çünkü dinleyicinin ilk değerlendirdiği dış görünüş olabiliyor. Müziğinizi ikinci planda görmek istiyorlar. Bunu değiştirmek, şarkılarınızla var olmak bir savaş gibi. Meydan okumanız gerekiyor.

Yolun başındaki kadın rap'çilere tavsiyeniz neler olur?

Kendi seslerini bulmaları için farklı şeyler denemekten çekinmesinler. Albümümde 10 parça varsa, en az bir o kadar da elediklerimiz var. Vokallerine ne tarz altyapı ve 'flow'ların yakışacağını denemeden bilemezler. Sesinize en çok neyin yakışacağını bulmak ve kendinize ait bir sound geliştirmek, bana kalırsa işin en kritik noktası.

Kariyerine DJ olarak başladı...

Lil Zey adıyla tanıdığımız Zeynep Tanyalçın, Berklee College of Music'te müzik yönetimi ve şarkı sözü yazarlığı eğitimi aldı. Kariyerine Atlanta'da DJ olarak başladı, Metth, KÖK$VL ve Khontkar gibi rap'çilerle yaptığı düetlerle dikkat çekti. 2020'de 'Heveslenmem', 'Eskisi Gibi', 'Zor' ve 'Zor II' adlı teklilerini yayımladı. Lil Zey'in bu yıl çıkardığı '1 gr eksik' adlı parçası Spotify 'EQUAL Global' listesinde...