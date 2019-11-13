Erkekler, kadına şiddete karşı yürüyecek

Eskişehir'de erkekler, kadına şiddete karşı 24 Kasım günü bir yürüyüş gerçekleştirecek.



Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan yürüyüşe erkeklerin yanı sıra çocuklar da katılacak. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kadına yönelik şiddet neredeyse tüm dünya ülkelerinde gözlenen önemli bir evrensel sorundur. Kadına yönelik şiddetin altında yatan nedenlerle ilgili birçok farkındalık çalışmaları yapılmakta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü başta olmak üzere, farklı tarih ve platformlarda Kadına Şiddet'e Hayır sesleri kamusal alanda duyulmaktadır. ve ne yazık ki kadına şiddeti yine kadınlar konuşmakta, tartışmakta ve şiddet sırasında olduğu gibi sadece kadınların çığlıkları yankılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



"Yaşam birlikte güzel"



Dernek tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:



"Bizler biliyoruz ki kadına şiddet konusunda duyarlısınız; çünkü hepimiz bir annenin evlatlarıyız ve kız çocuklarımız var. Şiddet haberleri en çok seni üzüyor. Çünkü bu şiddetin eyleyeni hem cinslerin ve sen utanıyorsun, kızıyorsun ve keşke elimden bir şey gelse diyorsun. İşte tam da bu noktada biz diyoruz ki bu 25 Kasım farklı olsun ve bizim sesimiz sizin olsun. 24 Kasım 2019 tarihinde biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi kadınlar olarak sizleri Eskişehir Ulus Anıtı'ndan saat 12.00'de başlayacak, sesimiz olacağınız yürüyüşte aramızda görmekten onur duyacağız. Çünkü biliyoruz ki yaşam benimle, yaşam seninle, yaşam birlikte güzel." - ESKİŞEHİR